Real Madrid turu uzatmalarda aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında geri dönüşlere sahne olan mücadelede ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid sahasında Chelsea'ye 3-2 yenilmesine rağmen yarı finale yükseldi.

Real Madrid ile Chelsea 3-1'in rövanşında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede mükemmel bir geri dönüşe imza atan Chelsea tur atlayacak skoru elde etti. Real Madrid ise önce maçı uzatmalara götürdü ve ardından da yarı finale yükselen taraf oldu.

İngiliz ekibi 15. dakikada Mount, 51'de Rüdiger ve 75. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.

Mücadelenin 80. dakikasında Luka Modric'in mükemmel pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrygo topu ağlara gönderdi ve maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmaların 96. dakikasında sahneye Benzema çıktı. Takımının ikinci golünü atan Fransız yıldız Real Madrid'e turu getirdi: 3-2

Sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Real Madrid ilk maçı 3-1 kazandığı için yarı finale yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Chelsea ise çeyrek finalde Devler Ligi'ne veda etti.