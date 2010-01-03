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Spor

Real Madrid transfere noktayı koydu

Real Madrid Kulübü Spor Direktörü Jorge Valdano, sezon sonuna kadar oyuncu alınıp, satılmayacağını söyledi.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - Real Madrid Kulübü Spor Direktörü Jorge Valdano, sezon sonuna kadar oyuncu alınıp, satılmayacağını söyledi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, yeni yılın ilk antrenmanında futbolcularla konuşan Valdano'nun, yeni bir oyuncu transfer edilmeyeceğini ve takımdan da kimsenin gitmeyeceğini açıkladığı ifade edildi.

Real Madrid'de Pepe'nin dizinden sakatlanarak ameliyat olması ve sezonu kapatmasının ardından bir defans oyuncusu alınacağı ve adaylar arasında Fenerbahçe'den Andre Santos ile Benfica'dan David Luiz'in bulunduğu iddia ediliyordu.

Ancak teknik direktör Manule Pellegrini'nin, Pepe'nin yerine Arjantinli futbolcusu Ezequiel Garay'a şans tanıyacağı ve kulübün de futbolculara güven vermek için transfer yapmama kararı aldığı belirtiliyor.

Bu arada İspanyol gazeteleri, Real Madrid Kulübü'nün, sezon sonunda başka takıma transfer olmaları için Hollandalı forvet Ruud Van Nistelrooy, Alman defans oyuncusu Christoph Metzelder ve Polonyalı kaleci Jerzy Dudek'i serbest bırakacağını ileri sürdü.

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