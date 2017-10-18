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Spor

Real Madrid, Tottenham’a diş geçiremedi

Real Madrid evinde Tottenham ile 1-1 berabere kaldı

18 Ekim 2017 11:34

Şampiyonlar ligi G grubu 3. hafta maçında grubun en iddialı iki takımı Real Madrid ve Tottenham, iki golcüleri Cristiano Ronaldo ve Harry Kane'nin  karşılıllı attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Santiago Bernabeu'de oynanan karşılaşmada ilk gol Tottenham'dan geldi. Sağdan gelen ortaya topuğuyla harika bir vuruş yapan İngiliz santrafor Harry Kane, takımını 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi: 1-1.

Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde kaleyi bulan son 15 şutunun 12'si golle bitti.                          

Bu sonuçla grupta ilk iki maçlarını da kazanan Real Madrid ve Tottenham, puanlarını 7'ye çıkardı.

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