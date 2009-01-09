Real Madrid tercih yapacak



Real Madrid, ara transferde kadrosuna kattığı Lassana Diarra ve Klas Jan Huntelaar'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynatma isteğine olumsuz yanıt aldı. UEFA, iki futbolcudan birine izin verebileceğini açıkladı.





UEFA'dan Real Madrid'e olumsuz yanıt geldi. Ara transferde kadrosuna bu sezon UEFA Kupasında forma giymiş iki futbolcu katan eflatun-beyazlılar, Lassana Diarra ya da Klas Jan Huntelaar ikilisinden birini Şampiyonlar Liginde oynatamayacak.



Mevcut transfer yönetmeliğine göre, ara transfer döneminde aynı sezon içinde UEFA Kupasında forma giyen 2 futbolcu kadrosuna katan bir kulüp, söz konusu oyunculardan sadece birine Şampiyonlar Liginde lisans çıkartabiliyor. Yönetmelikteki bu maddeyi göz önüne alan UEFA, Real Madrid'in ara transferde kadrosuna kattığı iki futbolcuyu birlikte Şampiyonlar Liginde oynatma isteğini reddetti.



Sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra kadrosunu güçlendirmek için toplam 40 milyon Euroya Portsmouth'dan Diarra ve Ajax'tan Huntelaar'ı transfer eden Real Madrid'te teknik direktör Juande Ramos, böyle bir kuraldan haberdar olmadığını itiraf etmişti.



Uzun dönem sakatlığı bulunan Mamadou Diarra'nın lisansını askıya alan Madrid yönetimi Malili futbolcunun 6 numaralı formasını Lassana Diarra'ya vererek yönetmelikteki bu kuralı ekarte etmek istese de UEFA buna izin vermedi.



Şampiyonlar Ligi 2. turunda Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Juande Ramos'un hangi futbolcuyu tecrih edeceği ise merak konusu...

