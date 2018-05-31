Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane istifa etti

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, sürpriz bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıkladı. Zidane Real Madrid'i üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile birlikte gazetecilerin karşısına çıkan Zidane, "Gelecek yıl göreve devam etmeme kararı aldım. Ben ve herkes için değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Kolay bir karar değildi" dedi.

Zidane'ın ardından Real Madrid'in başına gelebilecek isimler arasında Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, eski Arsenal Menajeri Arsene Wenger ve son olarak Napoli'yi çalıştıran İtalyan teknik adam Maurizio Sarri bulunuyor.

Zidane ilk Şampiyonlar Ligi zaferini, Atletico Madrid'e karşı penaltılarla kazandıkları finalde yaşadı.

Bir sonraki sezondaysa Real 59 yıldır ilk kez hem Şampiyonlar Ligi Kupasını hem de İspanya Ligi şampiyonluğunu yaşattı.

Ligi, ezeli rakibi Barcelona'nın üç puan önünde şampiyon tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde de Juventus'u 4-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste iki kez kazanan ilk ekip olma unvanını aldı.

45 yaşındaki Fransız teknik adam, geçen Cumartesi günü Liverpool karşısında aldığı zaferle de Bob Paisley ve Carlo Ancelotti'nin ardından, Şampiyonlar Ligi kupasını üç kez kaldıran üçüncü teknik direktör olmuştu.