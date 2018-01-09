Real Madrid Teknik Direktörü Zidane: Dışarıdan gelen baskılar beni etkilemez

Sezona istedikleri gibi başlayamayan ve ligde puan kayıpları yapan Real Madrid'te Teknik Direktör Zinedine Zidane futbolculuk geçmişinin teknik direktörlük kariyerinde kendisine avantaj sağlamadığını, Real Madrid'deki döneminin bir gün biteceğinin farkında olduğunu ifade etti.

Real Madrid'in başında 2017 yılını beş kupayla tamamlayan Zinedine Zidane, kendisini yılın teknik direktörü ödülüne layık gören France Football dergisine özel açıklamalarda bulundu.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerini tamamen ayrı yerlere koyduğunu belirten 45 yaşındaki teknik adam, "Zinedine Zidane, artık Real Madrid'in futbolcusu değil. Bu sebeple antrenörlük kariyerimi sıfırdan oluşturmam gerekiyor. Sırf bu kulüpte futbol oynadığım için teknik direktör olarak korunduğumu düşünmüyorum. Biliyorum ki bir gün Real Madrid'i çalıştırdığım dönem sona erecek. Ancak ben son güne kadar işimi layığıyla yapmak için çalışacağım." diye konuştu.

Son dönemde özellikle La Liga'da aldıkları kötü sonuçlar sebebiyle üzerinde baskı hissedip hissetmediği yönündeki soruya yanıt veren Zidane, "Birçok şeyin farkındayım, ancak dışarıdan gelen baskılar beni etkilemez. Antrenmandan çıkıp evime döndüğüm zaman her şeyi arkamda bırakıyorum. Eşimle, çocuklarımla vakit geçiriyorum ve bu süreçte her şeyi unutuyorum. Çoğu teknik direktörün aksine bu konuda kendimi koruma kapasitesine sahibim." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'i çalıştırmanın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığının altını çizen Fransız teknik adam, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelerek kriz anlarını yönetmedeki becerisini herkese kanıtlamak istediğini sözlerine ekledi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nu Tottenham'ın ardından ikinci sırada tamamlayan, La Liga'da ise lider Barcelona'nın 16 puan gerisine düşen Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın geleceği tartışma konusu olmuştu.