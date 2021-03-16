Real Madrid teknik direktörü Zidane'dan Ronaldo transferine yeşil ışık

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun Santiago Bernabeu'ya olası bir dönüşünün kapısını açtı.

Cristiano Ronaldo'nun geleceği, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesinden bu yana büyük tartışmalara konu oldu.

İtalyan devi, maaş bütçesinde daralma kapmasında Ronaldo'yu bonservis bedeliyle elden çıkarmaya bakarken, Zinedine Zidane eski öğrencisi için açık kapı bıraktı. Devler Ligi'nde Atalanta maçı öncesi Sky İtalia'ya konuşan Zidane, "Cristiano, Real Madrid'e geri mi dönüyor? Evet, olabilir. Cristiano'yu biliyoruz, Real Madrid için neler yaptığını biliyoruz. Ancak şimdi o bir Juventus oyuncusu. Bakalım gelecekte neler olacak" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in forveti Karim Benzema ise Ronaldo ile birlikte birçok başarı elde ettiklerini belirterek, "Ayrılalı üç yıl oldu ve başka bir takımda oynuyor. Ben kulüp başkanı ya da teknik direktör değilim. Juventus'ta nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden olası dönüşüne cevap veremem" yorumunu yaptı. Ronaldo, Bernabeu'daki dokuz yıllık serüveni boyunca adını kulüp tarihine yazdırdı. Real Madrid ile iki La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 15 kupa kaldırdı.

Ronaldo, ayrıca tüm yarışmalarda 438 maçta 450 gol atarak kulüp tarihinde tüm zamanların en golcüsü oldu.