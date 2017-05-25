T24 LogoT24 Logo
Spor

'Real Madrid' tabutları 15 bin Euro'dan satışa çıktı

"Benim son isteğim"

25 Mayıs 2017 15:43

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid taraftarlarına özel üretilen tabutlar dikkati çekti. Hayatı boyunca Madrid ekibini destekleyen taraftarlar için Bernabeu Stadı şeklinde yapılan tabutlar 15 bin Euro’dan satışa çıktı.

Hürriyet gazetesinden Koray Durkal'ın haberine göre, "Benim son isteğim" adı verilen lüks, zarif ve kişiye özel olarak tasarlanıyor.

Şirketin sahibi Jesus Manzanar konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bunlar tamamen el yapımı ve Real Madrid taraftarlarına adanmış tabutlar” diye konuştu.

Bu ilginç tabtlar Real Madrid taraftarları tarafından beğenildiği belirtilirken sosyal medyada kimi tepkilere yol açtı.

ETİKETLER

İspanyaLa LigaReal MadridtabutBernabeu Stadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24