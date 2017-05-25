'Real Madrid' tabutları 15 bin Euro'dan satışa çıktı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid taraftarlarına özel üretilen tabutlar dikkati çekti. Hayatı boyunca Madrid ekibini destekleyen taraftarlar için Bernabeu Stadı şeklinde yapılan tabutlar 15 bin Euro’dan satışa çıktı.

Hürriyet gazetesinden Koray Durkal'ın haberine göre, "Benim son isteğim" adı verilen lüks, zarif ve kişiye özel olarak tasarlanıyor.

Şirketin sahibi Jesus Manzanar konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bunlar tamamen el yapımı ve Real Madrid taraftarlarına adanmış tabutlar” diye konuştu.

Bu ilginç tabtlar Real Madrid taraftarları tarafından beğenildiği belirtilirken sosyal medyada kimi tepkilere yol açtı.