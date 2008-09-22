Real Madrid seriye bağladı





Real Madrid 8 güne sığdırdığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü. Geçtiğimiz haftasonu Numancia’yı zor da olsa deviren hafta içinde de Şampiyonlar Ligi’nde BATE’yi yenen Madrid temsilcisi Racing maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.



Geçtiğimiz hafta Barcelona karşısında ofansif anlamda fazla bir varlık gösteremeyen Racing, kendi evindeki maçta daha istekliydi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta iki takım da pozisyonlar buldu ancak bunları sayıya çeviremediler.



İkinci yarının 54. dakikasında Racing’in kullandığı serbest atışta Pepe topu karşıladıktan sonra, Real Madrid kontratağına dönüştü ve Higuain bütün yarı sahayı geçtikten sonra de la Red’e “al da at” dercesine bir pas çıkardı. Genç İspanyol da bu pası boş geçmedi ve Madrid ekibi öne geçti.



Real Madrid adına farkı ikiye çıkaran gol 74. dakikada geldi. Bu dakikada topu ağlara göndermeyi başaran Van Gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi ve Real Madrid, Racing’i 2-0 mağlup etti.

