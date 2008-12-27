Real Madrid şaşırdı!



Real Madrid’ten büyük gaf! Avrupa’nın en başarılı kulübü olarak öne çıkan İspanyol temsilcisi, UEFA’nın açıklamasıyla ülkesinde gülünç duruma düştü.



Ara transferde Portsmouth’tan Diarra’yla 20 ve Ajax’tan Huntelaar’la 10 milyon EURO karşılığında sözleşme imzalayan yöneticiler, bu iki süperstardan sadece 1’ini Şampiyonlar Ligi’nde oynatabileceğini öğrenince adeta şoke oldu.



UEFA kurallarına göre, sezonun ilk yarısında Avrupa Kupaları’nda mücadele eden futbolculardan, bir kulüp kadrosuna sadece tek bir oyuncu ilave edebilir.. Diarra ve Huntelaar’ın bu sezon UEFA Kupası’nda mücadele ettiği gözününde bulundurulursa, Real Madrid ocak ayının sonuna kadar bu ikiliden sadece birini yeni Şampiyonlar Ligi listesine ekleyebilecek.



İspanya’nın yüksek tirajlı spor gazetesi Marca “Şaka değil, gerçeğin ta kendisi” başlıklı haberiyle Real yönetimini ağır bir dille eleştirdi.