Real Madrid rezaleti

Dünya futbolunun devi, sezonun transfer rekortmeni Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda üçüncü lig takımı Alcorcon'a 4-0 yenildi.







ALCORCON-REAL MADRİD MAÇININ GOLLERİ







Real Madrid, Karim Benzema ve Raul Gonzalez gibi süper yıldızlarıyla çıktığı üçüncü lig takımı Alcorcon karşısında tam anlamıyla skandal bir sonuca imza attı.

Tarihinde 31 La Liga, 18 Kral Kupası ve dokuz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Real, Santo Domingo Stadı'nda 7 bin kişinin izlediği mücadelede zayıf rakibine 4-0 yenildi ve rövanşta tur şansını zora soktu.

Borja, Arbeloa (kendi kalesine) ve Ernesto'nun golleriyle ilk yarıda üç farkı yakalayan Alcorcon ikinci yarının başında Borja ile bir gol daha buldu.

Tarihi bir hezimet yaşayan Real Madrid sahaya Dudek, Arbeloa, Albiol, Metzelder, Drenthe, Mahamadou Diarra, Guti (46 Gago), Van der Vaart, Granero (63 Marcelo), Raul (72 Van Nistelrooy) ve Benzema 11'i ile çıktı.

Kulubün yaşayan efsanesi Raul, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "taraftarlardan özür dileriz, böyle bir rezaleti hak etmiyorlar. Bundan daha kötü olamayız. Alcorcon bize iyi bir ders verdi ama turu henüz kaybetmedik" dedi.

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a evinde kaybeden, ligde Gijon ile berabere kalan Real Madrid'de sakat Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Kaka ve Iker Casillas da Alcorcon maçının kadrosunda yer almadı.

Kral Kupası'ndaki diğer maçlarda Sevilla deplasmanda Ciudad De Lorqui'yi 4-2, Atletico Madrid deplasmanda Marbella'yı 2-0 yenerken, Huelva ile Gijon 1-1 berabere kaldı.