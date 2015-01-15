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Spor

Real Madrid, Pogba için kesenin ağzını açtı

İspanyol ekibi Real Madrid'in Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba için 100 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iler isürüldü

15 Ocak 2015 22:39

İtalyan spor gazetesi Tuttosport, Juventus'un genç orta saha oyuncusu Paul Pogba için Real Madrid'in 100 milyon Euro teklif edeceğini öne sürdü.

Juventus'a yakınlığıyla bilinen gazete, Dünyada Yılın Futbolcusu ödül töreninde bu transferin konuşulduğunu belirtti.

Tuttosport, 14 yıl önce Juventus'un o dönemki Fransız futbolcusu Zinedine Zidane'ın Real Madrid'e transferi karşısında çaresiz kaldığını hatırlattı. Haberde, "Durum Zidane'ın olduğundan hiç farklı değil. Real Madrid bir oyuncuyu istediğinde karşısında Juventus da olsa ortaya koyduğu parayla ikna etmeyi biliyor." yorumunda bulunuldu.

ntvspor.net'in haberine göre, Real Madrid, 2012'den bu yana Juventus'ta 112 maçta 22 gol kaydeden 23 yaşındaki Pogba'nın 100 milyon Euro'luk bonservisinin 80 milyonunu, Gareth Bale'in Manchester United'a sezon sonundaki satışından karşılayacak.

Tuttosport, 100 milyon Euro'nun Juventus için büyük bir rakam olduğunu, Pogba'nın satılmasının da, taraftar tarafından olumlu karşılanacağını kaydetti.

İtalyan ekibi Pogba'yı Manchester United'tan 2012 yılında bonservisi elinde olarak transfer etmişti.

Pogba'nın bedavaya kaptırılması, dönemin Manchester United Teknik Direktörü Sir Alex Ferguson'ın en büyük hatası olarak nitelendirilmişti.

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