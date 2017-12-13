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Spor

Real Madrid, Pepe’yi sordu

''Ne o Beşiktaş’ı bırakır ne de Beşiktaş onu''

13 Aralık 2017 11:10

İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde 4. sıraya düşen Real Madrid, stoperi Raphael Varane'ın sakatlanması sonrası eski futbolcusu Pepe’yi ünlü menajer Jorge Mendes’e sordu ancak olumlu bir cevap alamadı.

Ünlü menajer, Raphael Varane'ın sakatlığı nedeniyle stoperde sıkıntı yaşayan İspanyol devine, “Pepe Beşiktaş'ta mutlu. Hedefi Dünya Kupası'na gitmek. Bu teklife sıcak bakacağını düşünmüyorum”

‘’Beşiktaş’ta olmaktan mutlu’’

Mendes’in, İspanyol kulübünün yetkililerine, “Teklifinizi kendisine iletirim ancak şu anda Beşiktaş’ta olmaktan çok mutlu. Ailesi de İstanbul’u seviyor. Pepe’nin hedefi Quaresma ile birlikte Dünya Kupası’na gitmek. Bu yüzden geri dönüşe sıcak bakacağını düşünmüyorum” yanıtını verdiği öğrenildi.

Ahmet Bulut da doğruladı

Portekizli yıldızın Beşiktaş’a transfer olduğu dönemde siyah-beyazlılar adına görüşmelerde bulunan Menajer Ahmet Bulut da yaşanan gelişmeyi doğruladı. Bulut, “Real Madrid, Pepe ile temas kurdu. Ancak ne o Beşiktaş’ı ne de Beşiktaş onu bırakır” diye konuştu.(Sözcü/Skor)

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