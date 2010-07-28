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Spor

''REAL MADRİD ÖZİL'İ TRANSFER ETMEK ÜZERE'' BARCELONA (A.A)

28 Temmuz 2010 14:40

-''REAL MADRİD ÖZİL'İ TRANSFER ETMEK ÜZERE'' BARCELONA (A.A) - 28.07.2010  - İspanyol basını, Real Madrid kulübünün, Werder Bremen'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil'i ''transfer etmek üzere olduğunu'' ileri sürdü. Marca gazetesi, ''Real Madrid, Mesut'tan söz almaya çalışıyor ve onu bu yıl transfer etmek istiyor. Ama eğer bonservis ücretinden dolayı bu transfer gerçekleşemezse Özil gelecek yıl bedavaya gelecek'' diye yazdı.  Werder Bremen ile pazarlıkların yoğunlaştığını kaydeden Marca, Mesut'un gelmesi halinde Real Madrid için ''altın bir broş'' olacağını savundu.  Öte yandan, uzun yıllar formasını giydiği Real Madrid'e veda eden Raul Gonzalez'in, Almanya'nın Schalke 04 takımı ile anlaştığı bildirildi.  İspanyol futbolcu, bugün Almanya'da iki yıllık sözleşmeye imza atarak basına tanıtılacak. 

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