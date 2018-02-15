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Spor

Real Madrid, Neymar'lı PSG'ye şans tanımadı

PSG maçın ilk golünü atsa da Madrid temsilcisi Ronaldo ile kazandı

15 Şubat 2018 14:19

Şampiyonlar Ligi'nde son dört sezonun üçünden zaferle ayrılan İspanya temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda ağırladığı PSG'yi 3-1mağlup etti.

Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmada 33. dakikada ağları sarsan Adrien Rabiot, PSG’yi 1-0 öne geçirdi. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid’de Toni Kroos’un ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Cristiano Ronaldo, penaltıyı gole çevirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

Ev sahibi Real Madrid, 83’üncü dakikada Ronaldo ve 86’ncı dakikada Marcelo’nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Ronaldo’dan bir rekor daha

Ronaldo, maçtaki ilk golüyle Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid formasıyla 100. kez ağları sarstı ve turnuvada tek bir takım formasıyla bu sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu. Portekizli yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını ise 11’e çıkararak krallık yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

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