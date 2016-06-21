Real Madrid Morata'yı geri aldı

Real Madrid, 2014 yılında 20 milyon Euro'ya Juventus'a gönderdiği giden Alvaro Morata'yı 30 milyon Euro'ya geri aldı.

İspanyol ekibinin açıklamasında, "Juventus, Alvaro Morata için elimizdeki hukuki hakların kullanılacağı şeklinde bilgilendirildi. Oyuncu sezon öncesinde kampa katılacak" ifadeleri kullanıldı.

sporx'in haberine göre; 2014 yılında 20 milyon Euro'ya Juventus'a giden Alvaro Morata için Real Madrid'in 30 milyon Euro'luk geri satın alma maddesi bulunuyordu.

Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta da, "Real Madrid, bonservisi alacakları konusunda bizi bilgilendirdiler. Evrakların 1-2 gün içerisinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Morata, Juventus'tan ayrılıyor ve İspanya'ya geri dönecek" sözlerini kullanmıştı.

EURO2016'da İspanya Milli Takımı için ter döken 23 yaşındaki golcü oyuncu, Juventus'ta sezonu 12 gol ve 12 asistle tamamlamıştı.