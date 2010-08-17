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Spor

Real Madrid Mesut Özil'i transfer etti

Real Madrid, uzun süredir peşinden koştuğu Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

17 Ağustos 2010 03:00

T24- Real Madrid, uzun süredir peşinden koştuğu Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Özil, 2010 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı formasıyla sergilediği futbolla dünya devlerinin transfer listesine girmişti. 


İspanyol devi Real Madrid, Werder Bremen'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'i renklerine bağladı.


La Liga ekibi, resmi internet sitesinden duyurduğu haberde "Mesut Real'in yeni oyuncusu" ifadesini kullandı.


"Mesut'a Başarılar Diliyoruz"


Mesut Özil'in transferin hakkındaki ilk açıklama, Werder Bremen menajeri Klaus Allofs'dan geldi. Allofs yaptığı açıklamada, "Mesut'un karıyerinde yeni bir basamak çıkmak istemesini saygıyla karşılıyoruz. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz" şeklinde konuştu.


Real Madrid'in yeni transferi, 2008 yılında Schalke'den Werder Bremen'e transfer olmuştu. Mesut Özil, yeşil-beyazlılarla çıktığı 71 maçta 12 gol atmayı başardı.


Bonservisi 15 Milyon Euro


Alman medyasında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Mesut Özil'i kadrosuna katabilmek için 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu arada Mesut'un yıllığı 5 milyon eurodan 6 yıllık kontrata imza attığı ifade edildi.


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