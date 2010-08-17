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Spor

REAL MADRİD, MESUT İÇİN TEKLİFİ ARTIRDI BERLİN (A.A)

17 Ağustos 2010 16:10

-REAL MADRİD, MESUT İÇİN TEKLİFİ ARTIRDI BERLİN (A.A) - 17.08.2010 - İspanya'nın Real Madrid kulübünün, Werder Bremen'de forma giyen Alman milli takımı futbolcusu Mesut Özil için sunduğu transfer teklifini 15 milyon avroya çıkardığı bildirildi. Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Real Madrid'in Mesut için şimdiye kadar sunduğu 9 milyon avroluk teklifin yerine, 12 milyonu sabit, 3 milyonu başarıya bağlı olmak üzere toplam 15 milyon avroluk yeni bir teklif getirdiği belirtildi. Mesut'un Real Madrid ile her sezon için 5 milyon avro alacağı 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Real Madrid'in bu tekliften başka teklif yapmayacağı, Werder Bremen'in menajeri Klaus Allofs'un bu teklifi kabul etmemesi durumunda Mesut'un bir yıl daha Bremen'de kalacağı ve gelecek yıl serbest kalacağı kaydedildi.

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