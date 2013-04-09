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Spor

Real Madrid maçı öncesi Terim'den mesaj: Korkma

Real Madrid’le karşılaşacağı mücadele öncesi G.Saray Kulübü’nün resmi twitter hesabından Fatih Terim’in bir tahta önünde çekilmiş olduğu fotoğraf paylaşıldı

09 Nisan 2013 23:38

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynayacağı maç öncesi kulübün resmi twitter hesabından Fatih Terim'in bir fotoğrafı yayınlandı.

Galatasaray’ın şampiyonlar ligi Çeyrek Finali rövanş maçında Real Madrid’le karşılaşacağı mücadele öncesi G.Saray Kulübü’nün resmi twitter hesabından Fatih Terim’in bir tahta önünde çekilmiş olduğu fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğrafta tecrübeli işaret ettiği beyaz tahtada, “Kaybetmekten korkma! Bir şeyi kazanmak için, bazı şeyleri kaybetmelisin ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin” ifadeleri yer alıyor.”

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