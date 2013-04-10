Real Madrid maça reklamsız çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde Galatasaray, 3-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Real Madrid'i Türk Telekom Arena'da konuk etti. Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği maçta, Real Madrid formasında bahis şirketinin logosu olmadan çıktı.

Türkiye'de 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanununun 5. maddesinde "Kişileri, reklam vermek ve sair surette, her türlü bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır" hükmü yer alıyor.

Real Madrid'in yıllık 20 milyon euro aldığı bahis şirketinin logosuyla Türk Telekom Arena'ya çıkıp çıkmayacağı çok tartışılmış, İspanyolların, bu yasağı çiğnerlerse altı aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılacakları konuşulmuştu.

Fenerbahçe'nin 2007-2008'deki sezonunda şampiyonlar ligi 2. turundaki rakibi Sevilla, formasının önündeki bahis şirketi logosunu kapatarak İstanbul'daki maça çıkmıştı. Aynı şeyi Galatasaray'ın rakibi Real Madrid de yaşadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, bahis şirketi reklam yasağının yabancı takımların Türkiye'deki müsabakalarında uygulanmamasını öngören kanun teklifi vermişti. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik öngörmüştü. Teklife göre, uluslararası spor müsabakaları için Türkiye'ye gelmiş yabancı spor kulüpleri hakkında kanun kapsamındaki yasak ve cezalar uygulanmayacaktı.





Bira reklamı yine sansürlendi



Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’nın Schalke takımıyla yaptığı maçta, organizasyonun sponsoru bira üreticisi Heineken’in ismi sansürlenmişti. Sadece firmanın sloganı ve amblemi verilerek yapılan sansür, dün akşam oynan Galatasaray - Real Madrid maçında da uygulandı.









