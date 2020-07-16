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Spor

Real Madrid, La Liga'da 34. kez şampiyon!

16 Temmuz 2020 23:58

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, sahasında Villarreal’i 2-1 mağlup ederek, ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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