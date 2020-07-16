Real Madrid, La Liga'da 34. kez şampiyon!

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>İspanya La Liga'da lider Real Madrid, sahasında Villarreal’i 2-1 mağlup ederek, ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.</p>\n<div class="social-bar-v2-column"><nav class="social-bar-v2">\n<p>La Liga'nın 37.hafta maçında lider Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Real Madrid, bitime bir hafta kala 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Madrid ekibi, 2 yıl aranın ardından yine Fransız teknik adam <strong>Zinedine Zidane</strong> ile şampiyon oldu.</p>\n<p>Real'in gollerini 28. dakikada Benzama, 75. dakikada penaltıdan Ramos kaydetti. Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente Iborra attı.</p>\n<p>Bu sonuçla Real Madrid puanını 86 yaptı ve 34. şampiyonluğunu elde etti. Villarreal 57 puanla 5. sırada kaldı.</p>\n<p>Real Madrid Kulübü daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Lig şampiyonluğunun kazanılması halinde, taraftarlarımızdan ve kulüp üyelerimizden Cibeles Meydanı'nda toplanmamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.</p>\n</nav></div>\n</body>\n</html>