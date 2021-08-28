Real Madrid, Kylian Mbappe transferinde geri adım attı

Kylian Mbappe, PSG'ye hayalinin Real Madrid forması giymek olduğunu söyledi ancak İspanyol devi bu konuda sabırlı olmak istiyor.

2018'de Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, bu süreçte dünyanın sayılı forvetlerinden biri haline geldi.

PSG ile sözleşmesi 2022 yılında sona eren Fransız golcü, kulübüyle sözleşme yenilemeyi kabul etmedi ve kendini Real Madrid için beklemeye aldı.

Sky Sports News'in haberine göre; 137 milyon sterlinlik ilk teklifi reddedilen Real Madrid, Kylian Mbappe için Perşembe günü 145,6 milyon sterlinlik ikinci bir teklifte bulundu.

PSG henüz Madrid ekibine bir yanıt vermedi ancak İspanyol devi bu transfer için ocak dönemini bekleyebilir.

PSG'nin görüşmelerde hızlı dönüşler yapmadığını düşünen İspanyol ekibi, ocak ayına kadar beklemenin iyi olabileceğini düşünüyor.

Mbappe, Real Madrid ile 1 Ocak 2022'de bir ön sözleşme imzalayabilir ve önümüzdeki yaz ücretsiz olarak kulübe katılabilir. (Goal Türkiye)