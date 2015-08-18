Real Madrid Kovacic'i renklerine bağladı

Real Madrid, Inter'in Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i transfer etti.

İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Kovacic ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı ve yarın Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacağı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, genç yaşına rağmen Inter'ın ilk 11'ine yerleşen Kovacic, İtalyan ekibinde geçen sezon 44 maçta 8 gol attı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Kovacic için 35 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.

2013 yılında Hırvatistan'ın Dinamo Zargeb takımından Inter'e gelen Mateo Kovacic, geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösteriliyor.