T24 LogoT24 Logo
Spor

Real Madrid Keylor Navas'ı kadrosuna kattı

Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile başarılı bir performans sergileyen kaleci Keylor Navas, Real Madrid'e transfer oldu

04 Ağustos 2014 00:42

Kosta Rikalı kaleciyle daha önce anlaşma sağlayan Real Madrid, transferi resmen duyurdu.

Kalecinin sağlık kontrolünün ardından altı yıllık sözleşmeye imza atacağı açıklandı. Keylor Navas, 5 Ağustos Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacak.

Al Jazeera'da yer alan habere göre Navas, Dünya Kupası'ndan önce yine La Liga'da Levante'de forma giyiyordu.

Dünya Kupası'nda Kolombiya ile başarılı bir performans sergileyen James Rodriguez de Real Madrid'e imza atmıştı. Madrid temsilcisinin bir diğer dikkat çeken transferi de Alman Toni Kroos

ETİKETLER

Keylor Navasreal madridtransferhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24