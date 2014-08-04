Real Madrid Keylor Navas'ı kadrosuna kattı

Kosta Rikalı kaleciyle daha önce anlaşma sağlayan Real Madrid, transferi resmen duyurdu.

Kalecinin sağlık kontrolünün ardından altı yıllık sözleşmeye imza atacağı açıklandı. Keylor Navas, 5 Ağustos Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda basına tanıtılacak.

Al Jazeera'da yer alan habere göre Navas, Dünya Kupası'ndan önce yine La Liga'da Levante'de forma giyiyordu.

Dünya Kupası'nda Kolombiya ile başarılı bir performans sergileyen James Rodriguez de Real Madrid'e imza atmıştı. Madrid temsilcisinin bir diğer dikkat çeken transferi de Alman Toni Kroos.