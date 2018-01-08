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Spor

Real Madrid kan kaybetmeye devam ediyor

Real Madrid ligdeki kötü gidişine 'dur' diyemiyor

08 Ocak 2018 14:50

Bu sezon ligde çok kötü bir grafik sergileyen ve 4. konumda bulunan Real Madrid, 2017 yılını Barcelona yenilgisiyle kapatmasının ardından Celta Vigo ile 2-2 berabere kalarak 2018 yılına da puan kaybıyla başladı.

Celta Vigo, evinde Wass'ın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti fakat dikkat çekici bir performans sergileyen Bale, ardı ardına 2 golle ilk yarıyı Real Madrid'in önde bitirmesini sağladı.

İkinci yarıda kontrol Real'de olsa da yapılan defans hataları Celta'yı oyuna ortak etti. Maçın 70. dakikasında Aspas'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda aynı oyuncu Navas'ı geçemedi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise Navas bu kez golü engelleyemedi. Wass'ın ortasında Maxi Gomez, skoru 2-2'ye getirdi. Emre Mor'un son 17 dakika forma giydiği karşılaşma da 2-2 sona erdi.

Real Madrid kaybettiği bu 2 puanla birlikte Barcelona'nın 16 puan gerisinde kalmış oldu.

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