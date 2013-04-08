UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 9 Nisan Salı günü Galatasaray ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Real Madrid İstanbul'a geldi.

Madrid'den havalanan özel uçakla Sefaköy'deki Genel Havacılık Terminali'ne gelen İspanyol takımı için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Galatasaray taraftarının alınmadığı terminale gelen kafile, kendilerini bekleyen otobüse geçti.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, kulüp yöneticileri ve Mourinho'nun oğlunun da bulunduğu kafile, konaklayacağı Çırağan Kempinski Otel'e geçti.

İlk maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sergio Ramos ve Xabi Alanso'nun yanı sıra Kaka ile Ricardo Carvalho da İstanbul'a getirilmedi.

Teknik direktör Mourinho tarafından belirlenen 21 kişilik kafilede şu oyuncular yer aldı:

Iker Casillas, Diego Lopez, Antonio Adan, Jesus Fernandez, Raphael Varane, Pepe, Fabio Coentrao, Marcelo, Alvaro Arbeloa, Raul Albiol, Nacho Fernandez, Sami Khedira, Mesut Özil, Michael Essien, Luka Modric, Jose Maria Callejon, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gonzalo Higuain, Alvaro Morata.