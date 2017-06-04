Real Madrid İspanya'da göklerde

İspanyol basını, art arda iki defa UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek takım olan ve tarihinde 12. kez bu kupayı kaldıran Real Madrid'e övgüler yağdırdı.

Finalde İtalya'nın Juventus takımını 4-1 yenen Real Madrid, İspanya'daki tüm gazetelerin manşetine çıktı. İspanyol basını ayrıca finalde attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bu sezon da "Real Madrid'e liderlik ettiğini ve efsaneliğini perçinlediğini" yazdı.

Marca: Evrenin sevdalıları

Spor gazetelerinden Marca, "Evrenin sevdalıları" manşetini atarak, "Real Madrid, 12. kupasını kazanmak için Juventus'u gol yağmuruna tuttu" diye yazdı. Real Madrid'in bir kez daha Avrupa'nın en büyük kupasının şampiyonu olduğunun vurgulandığı haberlerde, "Real, Şampiyonlar Ligi'nin efsanesi oldu" yorumunda bulunuldu.

As: Doyumsuz

As gazetesi de "12. kez. Tarihte ilk kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor" başlığını attı. Real Madrid'in final maçının ikinci yarısında Juventus'a büyük üstünlük sağladığını ifade eden gazete, Real Madrid'in kupa kazanmakta "doyumsuz" olduğunu kaydetti.

El Mundo Deportivo: Zidane tarihe geçti

Bu arada Katalan spor gazetelerinin de Real Madrid'in başarısını kutlaması dikkati çekti.

El Mundo Deportivo gazetesi, "Zidane tarihe geçti" diye yazarken, Fransız teknik adamın art arda iki kez Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırdığını vurguladı.

Sport: Adil şampiyon

Sport gazetesi de "Real Madrid adil şampiyon" ifadesini başlığına çıkardı.

Öte yandan İspanyol siyaset gazetelerinin manşeti de Real Madrid'e ayrıldı. El Mundo, "Dönemin şampiyonlar şampiyonu", La Razon "12 kez kral", ABC ise "Sınırsız Real Madrid" başlıklarını attı.