Real Madrid'in transfer listesindeki Mbappe ve Haaland'ın maliyeti: 852 milyon euro

Real Madrid’in bu yaz Kylian Mbappe ve Erling Haaland’ı kadrosuna katmak istemesi durumunda kasanın kapılarını sonuna kadar açması gerekecek.

AS gazetesinin haberine göre, geleceğin yıldızları için ödenecek toplam bedel 852 milyon euro.

Her bir forvet için 150 milyon euro bonservis ödeneceği ve altı yıllık sözleşme imzalanacağı tahmin edilirken ardından, her iki yıldız da altı sezon için sezon başına 142 milyon euro'ya mal olacak.

Bonservis + 6 yıllık maaş

Kylian Mbappe: 150 M€ (432 Milyon Euro)

Erling Haaland: 150 M€ (120 Milyon Euro)

Toplam: 852 Milyon euro.