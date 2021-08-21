Real Madrid'in Mbappe ısrarı sürüyor

PSG ile olan sözleşmesini uzatmayan Kylian Mbappe'nin adı uzun süredir İspanyol devi Real Madrid ile anılmaya devam ediyor.

AS'ın verdiği habere göre Real Madrid, Mbappe konusunda sakin davranmaya devam ediyor. Haberde, Real Madrid kanadının ağustos ayının son 10 gününü çok iyi kullanmak istediği görüşüne de yer verildi.

Haberde, Mbappe'nin 2022 yazında bitecek olan sözleşmesinin Florentino Perez tarafından bir koz olarak kullanıldığı ifade edilirken, Mbappe'nin kendisini sağlam tutması halinde bu yaz değilse de gelecek yaz mutlaka Real Madrid'e gideceği de dile getirildi.

Daha önce yazılan haberlerde PSG'nin kabul etmesi halinde Real Madrid'in teklifinin 130-150 milyon euro arasında olacağı ifade edilmişti.

PSG, bu tekliflerden birini kabul etmemesi durumunda ise Mbappe'yi gelecek sezon bedavaya verme sorunu ile karşı karşıya kalacak.