Real Madrid'in Haaland planı

Almaya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un oyuncusu Erling Haaland, her geçen gün yeni bir transfer iddiası ile gündemde. Daha önce Liverpool, Manchester City ve Barcelona ile de ismi anılan Haaland hakkında son iddia Real Madrid ile ilgili.

İspanyol basınındaki habere göre, eski sükseli günlerini yakalamak için önümüzdeki sezona mutlaka en üst seviyede bir oyuncu arayışında olan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin yanı sıra Haaland için de sırada. Hatta öyle ki, Haaland'ın sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen, "2022 yazından itibaren serbest kalma bedeli 75 milyon euroya düşer" maddesini bile beklemek istemeyen İspanyol ekibi, Borussia Dortmund ile daha erkenden anlaşarak rakiplerini elimine etmek istiyor.

Bunun için maddi kaynağını da oluşturmak isteyen başkent ekibi, Chelsea'den transfer edildiğinden beri beklentileri karşılayamayan Eden Hazard'ı göndermeyi planlıyor. İddialara göre Chelsea de Hazard'ı geri almaya hazır.

Öte yandan Haaland cephesinde ise beklenti gittiği takımın en önemli oyuncusu olabilmek. Yeni takımının en çok parlayan yıldızı olmak istediği iddia edilen Norveçli oyuncu, Real Madrid'e Mbappe'nin olası bir transferinde orada istediği ışıltıyı yakalayamayacağının farkında.

20 yaşındaki Haaland, bu sezon Dortmund formasıyla 8 maçta 11 gol 4 asist yaptı. (NTV Spor)