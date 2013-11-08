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Spor

'Real Madrid İlkay Gündoğan'ın peşinde' iddiası

Borussia Dortmund'lu İlkay Gündoğan ile Real Madrid'in yanı sıra İngiltere 'den Manchester City ve Manchester United ile İspanya'dan Barcelona'nın da ilgilendiği iddia ediliyor

08 Kasım 2013 16:15

Borussia Dortmund forması giyen İlkay Gündoğan'ın, gelecek sezon Real Madrid'de forma giyeceği iddia edildi.

İspanyol spor gazetesi Marca, bugünkü manşetini "Gündoğan için bir adım daha" diye atarak, İspanyol ve Alman kulüpleri arasında sözlü anlaşmaya varıldığını ileri sürdü.

Real Madrid'in bir yıldır İlkay Gündoğan'ı izlediği, bu transfere öncelik verdiği ve 30 Haziran 2015 tarihinde Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek Türk asıllı Alman orta saha oyuncusunun sezon sonunda Almanya 'dan ayrılma kararı verdiği öne sürüldü.

İspanyol gazetesi, 2011'de Real Madrid'te 1 sezon kaldıktan sonra Liverpool'a kiralanan ve oradan Borussia Dortmund'a dönen Nuri Şahin'in transferinden dolayı Alman takımının, Real Madrid'e 7 milyon euro ödeyeceğini belirterek, Gündoğan'ın transferinde bu konunun da kullanılabileceğini kaydetti.
Marca, "Nuri'nin küçük erkek kardeşi" diye tanımladığı İlkay Gündoğan'ın tek sorununun, sırtındaki sakatlık olduğunu ifade etti. Haberde ayrıca,  23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e gelmesi halinde Arjantinli futbolcu Angel Di Maria'nın da Borussia Dortmund'a gitmesinin söz konusu olabileceği belirtildi.

Öte yandan İlkay Gündoğan ile İngiltere 'den Manchester City ve Manchester United ile İspanya'dan Barcelona kulüplerinin de ilgilendiği iddia edildi.

 

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