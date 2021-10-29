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Spor

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marcelo, Leeds United yolunda

29 Ekim 2021 15:28

Real Madrid ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sol bek Marcelo için devreye giren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United girdi. Leeds, ara transfer döneminde Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid'in tecrübeli isimlerinden Brezilyalı sol bek Marcelo, 14 yıl sonra İspanyol devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Marcelo'nun sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitiyor.

El Nacional'in haberine göre sezon sonu takımdan ayrılacak Marcelo için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United devrede. Leeds'in 1.5 yıllık bir sözleşme önerisinde bulunması bekleniyor.

Leeds United'ın talebi, Marcelo'yu ara transfer döneminde kadrosuna katmak. Bunun için de Real Madrid'in oyuncuyu devre arasında serbest bırakmasını bekledikleri aktarılmakta.

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