Real Madrid ile anlaştı

T24 - Real Madrid, Fenerbahçeli futbolcuyla anlaştı, transferi tamamlamak için harekete geçti. Futbolcunun Menajeri R. Queiroz de Andrad’ı İstanbul’a gönderen İspanyollar, 12 milyon euro önerdi. Futbolcu da sarı-lacivertlilerden aldığı bedelin iki katını kazanacak





Real Madrid, Fenerbahçeli Andre dos Santos için menajeriyle anlaştı, sarı-lacivertlilerle bonservis sorunu konusunda görüşmesini istedi. Brezilyalı oyuncunun Menajeri Roberto Queiroz de Andrad da, İspanyol kulübünün teklifini Fenerbahçe’ye iletmek üzere İstanbul’a gitti.





Real Madrid Sportif Direktörü Jorge Valdano, Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini’nin isteği üzerine Fenerbahçeli oyuncuda karar kıldı. Santos ya da Benfica’dan David Luiz’i düşünen İspanyollar, Portekiz ekibinin bonservis bedeli olarak 50 milyon euro istemesi karşısında hemen Fenerbahçeli oyuncuya yöneldi. Andre dos Santos’un Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilecek olması da, bu futbolcunun seçilmesindeki diğer faktör oldu.



'Santos gün sayıyor'





Andre Santos’u sezon başında Corinthians’tan 3 milyon euroya transfer eden Fenerbahçe, oyuncuyla yıllık 1 milyon 200 bin euroya anlaşma sağlamıştı. Real Madrid’in oyuncuyla 2.5 milyon euroya anlaştığı vurgulanırken, siyah-beyazlılara 12 milyon euro önerisinde bulunduğu, bu rakamı 15 milyon euroya kadar çıkarabileceği ifade edildi.





Santos’un sol bekte oynamasının yanısıra ileriye dönük oynaması da Real Madrid’in bu oyuncuyu tercih etmesindeki diğer faktördü. Fenerbahçeli oyuncunun, aleyhine çıkan haberlerden sonra Türkiye’den ayrılmak istediği, bunu da sarı-lacivertli kulübe ilettiği öğrenildi.





Santos’un, Brezilya’daki yakınlarına, Madrid’e gitmek için gün saydığı iddia edildi. Santos’un Türkiye’yi kafasından sildiği, anlaşmayla birlikte Brezilya’dan direkt olarak İspanya’ya gideceği vurgulandı.



