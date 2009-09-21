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Spor

Real Madrid haftayı 'farklı' bitirdi: 5-0

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Xerez'i 5-0 mağlup etti. Goller Ronaldo (2), Guti, Benzema ve Van Nistelrooy'dan geldi.

21 Eylül 2009 03:00

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Xerez'i 5-0 mağlup etti. Goller Ronaldo (2), Guti, Benzema ve Van Nistelrooy'dan geldi.

İspanya La Liga'nın 3. haftasında yıldızlar topluluğu Real Madrid, sahasında Xerez ile karşılaştı. Real ilk yarısı 1-0 tamamlanan maçta, ikinci, yarıda farka gitti: 5-0

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 1. dakikada Ronaldo'nun golüyle öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele alan Real Madrid, 75. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk golün sahibi Ronaldo skoru 2-0'a taşırken, 78'de Guti durumu 3-0 yaptı.

81'de Fransız golcü Benzema farkı 4'e çıkarırken, 88'de Van Nistelrooy kaleciyle karşı karşıya pozisyonda maçın skorunu belirledi.

Real Madrid bu sonuçla La Liga'nın 3. haftasında puanını 9'a yükselterek yoluna kayıpsız devam etmiş oldu.

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