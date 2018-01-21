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Spor

Real Madrid, haftalar sonra derin bir nefes aldı: 7-1

Madrid ekibi, 3 haftalık galibiyet serisine büyük bir patlamayla son verdi

21 Ocak 2018 23:15

LaLiga'da 3 maçtır galip gelemeyen ve en kötü sezonlarından birini yaşayan Real Madrid, Deportivo'yu gole boğup hayata döndü. 

Karşılaşmayı 7-1 kazanan Real Madrid, sezonun en farklı galibiyetini aldı.

Maçın 23. dakikasında Adrian'ın golüyle yenik duruma düşen Real, 32. dakikada Nacho ile beraberliği yakaladı. 43'te Bale harika bir golle Real'i öne geçirdi. Bale, 56'da da farkı ikiye çıkardı. Real'i iyice rahatlatan Modric oldu. Maç boyunca önemli fırsatları kullanamayan Ronaldo, 79 ve 83'te farkı 5'e çıkarırken Nacho, 7. golü atarak son sözü söyledi.

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