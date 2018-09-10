Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, İspanya'dan İngiltere'ye uzanan kariyerinde Manchester City transferinin nasıl geliştiğini anlattı.

Robinho, o dönemde Real Madrid'in kendisiyle ilgilendiğini belirterek "Real Madrid'e gitmek çok zor gözükebilir ama onlar beni istedi. O dönemde kadroda Brezilyalı geniş bir oyuncu grubu var ve teknik direktörleri Luxemburgo'ydu. Bu sebepler varken neden Barcelona'ya gideyim?" diyerek Real Madrid'e gitme nedenini anlattı.

"Real Madrid gurur meselesi yaptı"

Robinho, 2008 yılında yeni bir yapılandırmaya başlayan Manchester City'ye transfer olarak İngiltere macerasına başlamıştı. Real Madrid'in o dönemde Chelsea ise anlaşmaya yakın olduğunu söyleyen Robinho, İspanyol ekibinin son anda transferden vazgeçtiğini anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben Chelsea'ye gitmek istiyordum. Scolari bana takımında fark yaratabileceğimi söylemişti ama Chelsea, daha anlaşma tamamlanmadan benimle ilgili tişörtler satmaya başlamıştı. Real Madrid, bu hareketlerinden dolayı rahatsız oldu ve Chelsea ile görüşmeleri sonlandırdı. Real Madrid, Chelsea'ye transferimi gurur meselesi haline getirdi. Ayrıca Real Madrid, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmıştı. Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde yoktu"

Öte yandan Real Madrid'den ayrılışını anlatan Robinho, "Real Madrid'den ayrıldığım için pişman değilim ama onlarla kötü ayrıldığım için pişmanım. Bana Avrupa kapılarını açan kulüple öyle ayrılmamalıydım. Böyle ayrılıklar, bütün iyi anıları bir anda silip atıyor. Real Madrid'in şampiyonluğunda payım vardı ve bence iyi oynamıştım. Bir anlık sinirle ipleri koparınca bunların önemi kalmadı" diyerek pişmanlığını vurguladı.

Fabio Capello ve takım arkadaşlarıyla ilişkisi

Robinho, Real Madrid forması giydiği dönem kendisini yedek bırakan İtalyan teknik adam Fabio Copello ile ilişkisini ve takımdaki arkadaşlığı şöyle anlattı:

"Patron oydu, şikayet etme şansım yoktu, kendisi de bundan mutlu değildi ama sadece yaşım genç olduğum için beni yedek kulübesinde oturttu.

"Beckham hep bizim Brezilyalı tayfayla takılırdı. İspanyollar bizim fazlalığımızı kıskanıyorlardı çünkü İspanyolca'dan çok Portekizce konuşmak zorunda kalıyorlardı. Beckham çok mütevazı bir insan. Hayatımda gördüğüm ayakları en yere basan kişi"

Manchester City'nin ardından Milan'a giden Robinho, burada 5 sene geçirdikten sonra Çin'in yolunu tuttu.

Çin'in ardından Atletico Mineiro formasıyla ülkesi Brezilya'ya dönen Robinho, 2018'in ocak ayında Türkiye'nin yolunu tutarak Sivasspor'la sözleşme imzaladı.

Sivasspor formasıyla şimdiye kadar 18 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.