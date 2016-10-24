Real Madrid gözünü Tuchel'e dikti

Borussia Dortmund'un başarılı çalıştırıcısı Thomas Tuchel'in, Real Madrid tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı.



Alman ZDF kanalına konuşan Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Real Madrid ile güzel bir ilişkim var. Onların Thomas Tuchel ile ilgilendiklerini biliyorum. Henüz başkan Florentino Perez bana bu konuda resmi bir şekilde gelmedi. Açıkçası Tuchel'i kaybedeceğimize dair endişem de yok. Çünkü bizimle kontratı devam ediyor" dedi.

Watzke sözlerini şu şekilde tamamladı: "28-29 yaşındaki bir futbolcunun önünde üst düzey futbol oynayacağı 2-3 sene vardır. Ama Tuchel çok genç bir teknik direktör. O, şu anda istediği herhangi bir takımı 20 yıl boyunca çalıştırabilir."