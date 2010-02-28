Real Madrid gole doymuyor

T24 - İspanya La Liga’da zirve takibini sürdüren Real Madrid, geçtiğmiz hafta Villarreall’i 6-2 yendikten sonra 24. haftada Tenerife’yi deplasmanda farklı mağlup etti.





Real Madrid, La Liga’da farklı kazanmaya devam ediyor. Bir önceki hafta Villarreall’i 6-2’lik skorla geçen Real Madrid, NTV Spor’dan canlı yayınlanan maçta ligde kalma mücadelesi veren Tenerife’yi deplasmanda 5-1 yendi.



Zayıf rakibi karşısında maça hızlı giren Real Madrid, 29. dakikada Higuain’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 42. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Higuain, skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla noktalandı.



İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Tenerife oldu. 46. dakikada Garcia ile Real Madrid filelerini havalandıran ev sahibi takım, farkı 1’e indirdi: 1-2.



Real Madrid, bu golden 2 dakika sonra Kaka ile rakibine karşılık verdi: 1-3. Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun 80. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 4-1'e getiren konuk ekip, Raul’un 90. dakikada attığı golle maçı 5-1 kazandı.



Üst üste 6. galibiyetini alan Real Madrid puanını 59’a yükseltirken, Tenerife de 20 puanda kaldı.





