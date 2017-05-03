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Spor

Real Madrid final kapısını araladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, yarı final ilk maçında Atletico Madrid'i Cristiano Ronaldo'nun golüyle 3-0 yenerek final için büyük avantaj yakaladı

03 Mayıs 2017 03:54

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Atletico Madrid’i konuk etti. Mücadeleyi Real Madrid 3-0’lık net bir skorla kazanarak finalin kapısını araladı.

Ev sahibi takımın 3 golü de dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo’dan geldi. Real Madrid bu skorla birlikte çok büyük bir avantaj sahibi oldu.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı, 10 Mayıs Çarşamba günü Vicente Calderon’da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi heyecanı çarşamba günü oynanacak olan Juventus – Monaco  maçıyla devam edecek.

 

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