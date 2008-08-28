'Real Madrid favori'

Barcelona ve yeni teknik direktörü Guardiola salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme ikinci maçında Wisla Krakow’a karşı sezonun ilk yenilgisini aldı.



Bu yeniliye rağmen Barcelona 4-1’lik skorla Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. Puyol yenilgiye üzülmesine karşılık takımın gittiği yoldan oldukça memnun. Marca gazetesine verdiği demeçte: “Yeni sezona ilk yenilgisini almamıza rağmen hazırız. Çünkü kötü oynamadık. Sadece girdiğimiz pozisyonlardan faydalanamadık. Herhangi bir zamanda kötü bir maç oynayabiliriz. Böyle maçlar size her takımın her takımı yenebileceğini hatırlatır” dedi.



30 yaşındaki futbolcuya bu sezon pek çok transferle takımı güçlendikleri ve yeni sezonda Real Madrid’in mi yoksa Barcelona’nın mı favori olduğuyla ilgili sorulan soruya:



“Real Madrid çok güçlü bir takım. Onlar son şampiyonlar. Hiç transfer yapmasalar da hala favoriler” diyerek Madrid takımına olan saygısını belirtti.

