Fatih Terim, Real Madrid'e mi gidiyor?

Galatasaray'daki 3. döneminde takımını üst üste ikinci kez şampiyonluğa taşıyan ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynatan Fatih Terim, Real Madrid'in listesine girdi.

Teknik direktör Jose Mourinho ile başkan Perez’in arasındaki sıkıntıların ardından Real Madrid yönetimi Portekizli hoca ile yollarını ayırmayı kafaya koyarken, Los Galacticos çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşen ve 3-0'ın rövanşını 3-2 alan Galatasaray'ın teknik Direktörü Fatih Terim'in durumunu incelemeye aldı.

Yeni dönem öncesinde listenin ilk sırasına PSG’nin patronu Carlo Ancelotti’yi koyan İspanyollar, İmparator’un adını da teknik direktör adayları arasına ekledi.

skorer.milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Fatih Terim’in yakın çevresi bu teklifi doğrularken 60 yaşındaki deneyimli teknik adam ise, “Bu konuda bana ulaşmış hiçbir teklif söz konusu değil” sözleriyle durumunu özetledi. Real Madrid’in ise Ancelotti ile anlaşılamaması halinde görevi teklif edeceği isimler arasında Terim’in ilk sırada olduğu ve bir hafta içinde durumun netlik kazanacağı İspanyol basınına da yansıdı.