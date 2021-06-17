Real Madrid'e veda eden Sergio Ramos, gözyaşlarını tutamadı

Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'a resmi veda töreni düzenlendi. Törende söz alan Ramos, duygusal anlar yaşadı.

Real Madrid, efsane kaptanı Sergio Ramos'a resmi olarak veda etti. Dün yapılan açıklamada sözleşmesi sona eren Ramos ile yolların ayrıldığı ifade edilmiş ve bugün bir veda töreni olacağı bildirilmişti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ramos ve ailesinin katıldığı veda toplantısında söz alan Sergio Ramos, duygusal anlar yaşadı. Konuşmasının sonlarında kısa bir süre de olsa boğazı düğümlenen efsane stoper, konuşmasını kısa süreli gözyaşları içinde noktaladı.

Ramos veda konuşmasında ise şunları söyledi:

"Hayatımın en zor günlerinden birini yaşıyorum. Hiç kimse Real Madrid'e veda etmek için hazır olamaz. Burada muhteşem bir zaman geçirdim. Güzel aileme, kulübe, benimle ilgilenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımıza, teknik direktörlere, takım arkadaşlarıma minnettarım. Bayraklarında ve marşlarında beni taşıyan, bana destek veren milyonlarca taraftara da teşekkür ediyorum. Sizleri, Real Madrid'i ve stadımız Bernabeu'yu her zaman kalbimde taşıyacağım. Bir gün geri döneceğim."