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Spor

Real Madrid'e rakip olan Lionel Messi'den Şampiyonlar Ligi yorumu

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Dubai'de Expo 2020'yi ziyaret etti

15 Aralık 2021 09:53

Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Arjantinli süper yıldız futbolcu, Dünya Kupası için de iddialı konuştu.

Lionel Messi'nin gözü hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda, hem de 2022 Dünya Kupası'nda.

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Dubai'de Expo 2020'yi ziyaret etti.

Messi, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le eşleşmesinin ardından hedeflerini anlattı ve şunları kaydetti:

"Paris Saint-Germain uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele ediyor. Yaklaştıkları zamanlar da oldu. Bu her takımın kazanmayı hayal ettiği çok özel bir kupa. Umarım birlikte başarırız."

2022 Dünya Kupası için ne söyledi?

34 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımıyla ilgili konuşurken de Copa America'yı kazandıklarını hatrlattı.

Messi 2022 Dünya Kupası için de iddialı olduklarını söyledi.

Messi, "Bu başarı, yükselişe geçmemizi sağladı. Dünya Kupası öncesi iyi durumdayız. Herkesin rüyası için biz de tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arjantinli süper yıldız, tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösteriliyor.

Buna karşın, dünya kupasını bugüne kadar kazanamamasının, kariyerindeki en büyük eksik olduğu vurgulanıyor.

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