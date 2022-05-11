Real Madrid'den oyunculara rekor Şampiyonlar Ligi primi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımın Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşması halinde oyunculara 20 milyon euro prim dağıtılacağı belirtildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de başkan Florentino Perez'den Şampiyonlar Ligi finali öncesi takıma büyük jest geldi.

Marca'nın haberine göre, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması halinde oyuncuların büyük bir prim kazanacağı ifade edildi.

Haberde daha önce La Liga şampiyonluğunu garantileyen Madrid ekibinde başkan Perez'in dünyanın en prestijli kupası için 20 milyon Euro'luk bir zafer primi ödeyeceği belirtildi.

İspanyol devi toplam 13 kez ile bu kupayı en fazla kazanan takım konumunda.