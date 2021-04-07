Real Madrid'den Liverpool'a dejavu

2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid 3 yıl sonra bu kez çeyrek final ilk maçında rakibini aynı skorla devirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Liverpool'u konuk etti. İki takım en son 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış ve Real Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak kupanın sahibi olmuştu. Aradan geçen 3 yılın ardından sonuç değişmedi ve Real Madrid rakibini bu kez çeyrek finalde aynı skorla devirdi.

Liverpool ilk yarıda şut atamadı

Real Madrid maça hızlı başladı. Üst üste ataklarla rakibinin üzerine giden Zinedine Zidane'ın ekibi 27. dakikada Vinicius Jr ile 1-0'ı buldu. Liverpool bu golün şokunu atlatamadan Real Madrid 36. dakikada Marco Asensio ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

İlk yarı 2-0 biterken Liverpool'un ilk yarıda rakip kaleye şut atamaması devreye damga vurdu.

Real Madrid'den 3 yıl sonra aynı tarife

65. dakikada Real Madrid adına ikinci kez sahneye çıkan Vinicius Jr maçı 3-1'e taşırken kalan sürede başka gol olmadı. Real Madrid turun ilk maçında Liverpool'u 3-1 mağlup ederek yarı final için avantajı kaptı.

Çeyrek final turunun rövanş maçı 14 Nisan Çarşamba günü Anfield'da oynanacak.

Ayrıca Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11'de başlarken 81. dakikada yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.