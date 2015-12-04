Real Madrid, Copa del Rey'den ihraç edildi!

Copa Del Rey'de (Kral Kupası) oynadığı Cadiz maçında, kat cezalısı Denis Cheryshev'i oynatan Real Madrid, turnuvadan elendi.

İspanya Kral Kupası 4. Tur ilk maçında 3. lig takımlarından Cadiz'i deplasmanda 3-1 yenen Real Madrid, kural hatası yaptığı gerekçesiyle turnuva dışında kaldı. Kart cezalısı Denis Cheryshev'li kadrosuyla mücadele eden Madrid temsilcisi, rakip kulübün itirazı sonucu kupadan elendi.

Geçtiğimiz sezon Villarreal'de forma giyen ve 3 sarı karttan dolayı bu sezon Kral Kupası'nda geçerli olan 1 maç cezası bulunan Rus futbolcuyu ilk 11'de oynatan Real Madrid Teknik Direktörü Rafael Benitez, karşılaşmanın devre arasında olayı öğrendikten sonra Cheryshev'in yerine Mateo Kovacic'i oyuna almıştı.

Cadiz mücadelesi sonrası konuşan Benitez, "Cheryshev'in durumundan haberimiz yoktu. Kimse bizi bilgilendirmedi. Öğrendiğimiz anda onu oyundan çıkardık" ifadelerini kullanmıştı.