Real Madrid Cenk Tosun'u da izleyecek

Marca gazetesinin radyosu olan Radio Marca, Real Madrid scout'larının bir süredir yakından takip ettiği Leipzig'in Alman golcüsü Timo Werner'i bir kez de Beşiktaş karşısında izleyeceğini duyurdu.

Ancak haberde, scout ekibinin bu kez sadece Werner'i değil Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'u da izleyeceği öne sürüldü.

Haberde hangi scout'ın Almanya'ya gideceğinin henüz netleşmediği ama bu ismin Cenk Tosun için takım arkadaşı olan Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'dan da bilgi alacağı belirtildi.

Habere göre, Real Madrid scout ekibinin, Leipzig'den Timo Werner'i izlemek için geleceği maçta kendisini de izleyeceğini takım arkadaşı Negredo'dan öğrenen Cenk Tosun'u da heyecan sardı.

Cenk Tosun'un, pazartesi akşamına kadar kendisine ilk 11'de şans vermeyi düşünmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, "Bu şansı elimden alma hocam" dediği iddia edildi.

Cenk yedek başlayabilir

Cenk'i yedek soyundurmayı planlayan Güneş'in de bu sebeple Leipzig maçında Cenk'i ilk 11'de oynatabileceği öne sürüldü.

Real Madrid'in listesinde Leipzig oyuncusu Timo Werner'in dışında Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Fedor Smolov, Arsenal'dan ayrılması gündeme olan Alexis Sanchez ve Inter'in golcüsü Maur Icardi de yer alıyor.