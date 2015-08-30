Real Madrid, Betis'e gol oldu yağdı: 5-0

İspanya Ligi’ne Sporting Gijon beraberliğiyle başlayan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Real Betis’i 5-0 yenerken, yıldızlaşan isimler Gareth Bale ve James Rodriguez oldu.

2. dakikada Rodriguez’in ortasına nefis yükselen Gareth Bale, kafayla topu filelere gönderdi.

39’da Kolombiyalı yıldız James Rodriguez’in, dar açıdan kullandığı nefis frikik atışı direğe çarpıp ağlarla buluştu.

Ntvspor'da yer alan habere göre, 47’de günün yıldızlarından Bale’ın ortasında sakatlıktan kurtulan Karim Benzema kafayla skoru 3-0 yaptı. 50’de Toni Kroos’un pasında James Rodriguez nefis bir röveşatayla durumu 4-0’a taşıdı.

60’da Molina’nın ceza sahası içerisinde Varane’a dokunup kendisini yere attığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Ruben Castro’nun penaltı vuruşunu Real Madrid’in Kosta Rika’lı kalecisi Keylor Navas nefis bir refleksle kurtardı.

78’de Sergio Ramos’un röveşatasında top direkte patladı. 89’da Bale’ın uzaktan sol ayağıyla füzesi direkten sekip ağlarla buluştu.

İspanya Ligi’nde Celta Vigo ise Rayo Vallecano’yu 3-0 yendi. Rayo’da kaleci Tono Martinez 9. dakikada kırmızı kart görürken, Celta’nın gollerini 11’de penaltıdan ve 50’de Nolito, 88’de Fontas attı.