Real Madrid berabere kaldı





Real Madrid evinde konuk ettiği Espanyol karşısında hiç öne geçemedi ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.



Hafta arasında Zenit karşısında çok şanslı bir galibiyet alan Real Madrid ligde yakaladığı dört maçlık galibiyet serisini beşe çıkartmak amacındaydı.



Geçen hafta konuk ettiği Barcelona’ya son dakikada boyun eğen Espanyol bu kez deplasmanda bir diğer dev Real Madrid’den puan veya puanlar almak amacındaydı.



Maça iyi başlayan konuk Espanyol oldu. 21’de Raul Tomudo ile yenik duruma düşen Real Madrid, kaptanı Raul’la 25’te beraberliği sağladı. 31’de Espanyol Luis Garcia ile bir kez daha öne geçti. Fakat Raul 45’te yine oyuna dengeyi getirdi. İlk yarı 2-2’lik skorla sona erdi.



İkinci yarının da ilk yarı gibi gollü geçmesi bekleniyordu. Ancak iki tarafta kontrollü bir futbol oynamaya başladı. Real Madrid son dakikalarda ne kadar saldırsa da bir türlü öne geçemediği maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve ligde Barcelona’nın ardından beşinci sırada haftayı tamamladı.

