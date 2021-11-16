Real Madrid Başkanı Perez: 200 milyon euro teklif ediyorsunuz ve oyuncuyu satmıyorlar

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, transfer piyasasına "Kulüplere 200 Milyon euro teklif ediyorsunuz ve oyuncularını satmıyorlar" sözleri ile eleştirilerde bulundu. Perez'in açıklamalarının Mbappe'yi takımdan göndermek istemeyen PSG'ye yönelik olduğu ileri sürüldü.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, transfer piyasası ile ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre Florentino Perez, "Real Madrid'e iyi oyuncuları ve en iyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. Ama onların maliyetlerini karşılayabilmeniz gerekiyor. Şimdi kulüplere 200 Milyon euro teklif ediyorsunuz ve satmıyorlar. Oyuncuları sözleşmelerini bitirdiklerinde transfer etmek daha iyi, şu anda devlet destekli birçok kulüp var ve size oyuncu satmak istemiyorlar." sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Marca'nın iddiasına göre Perez'in açıklamalarında bahsedilen ismin PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe olduğu öne sürüldü.